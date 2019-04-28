Fatih'te 3 katlı binada yangın (Havadan aktüel)

Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm katı kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Başta Fatih olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Balat itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alev alev yanan kata müdahale etti. Yanan dairede olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın, komşuları tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin de yangından dolayı panik yaşadığı ve sokağa döküldüğü görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

