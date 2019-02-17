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Fatih’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 08:36 | Son Güncelleme

Fatih’te 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Fatih’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Fatih’te 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sokak içerisindeki uygunsuz parklar nedeniyle sokağa giremeyen itfaiye araçları zor anlar yaşarken, yangın esnasında bina içerisinde bulunan bir köpek son anda dışarı çıkarıldı.
Yangın, saat 07:00 sıralarında Fatih Ayvansaray Beşir Gazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler alt katlara doğru yayıldı. Yangını gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokak içerisinde uygunsuz araç parkları nedeniyle sokağa giremeyen itfaiye araçları zor anlar yaşadı. İtfaiye araçları sokak üzerinde siren çalarken, park halindeki araçların kaldırılmasının ardından itfaiye araçları yangının olduğu binaya ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından köpüklü su ile yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İçerde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri kapıları kırarak bina içerisinde arama yaparken, söndürülen yangın sonrası bina içerisinde soğutma çalışması yapıldı.
Alevlerin alt katlara yayıldığı bina içerisinde bulunan bir köpek, bir vatandaş tarafından fark edilmesi üzerine son anda dışarı çıkartıldı. Bazı vatandaşlar ise hatalı park yapılan araçlar nedeniyle araç sahiplerine tepki gösterdi. Sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının söndürülmesinin ardında sona erdi.
Yangın da can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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