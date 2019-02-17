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Fatih'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 08:44 | Son Güncelleme

FATİH'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katı alev alev yanan binada ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın saat 07.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'da meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin sokakta park halinde bulunan araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmak için zorluk çektiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasından sonra yangın kontrol altına alındı. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla yangını görüntülediği görüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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Fatih'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandıFatih'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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