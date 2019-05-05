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FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ZEMİNİNDE  ÇÖKME: 5 KİŞİ YARALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 08:29 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA  Fatih'te 3 katlı binanın giriş katında 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini çöktü.

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Fatih'te 3 katlı binanın giriş katında 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini çöktü. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken bina çökme tehlikesine karşı boşaltılarak mühürlendi. Olay, Fatih Yedikule Mahallesi Bestekar Musa Süreyya Bey Sokak'ta 00:30 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İçinde 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Çökme esnasında salonda yemek yiyen 1'i çocuk 5 kişi zeminin çökmesiyle birlikte binanın kömürlük olarak kullanılan kısmına düştü. Binadan gelen büyük bir gürültü üzerine evlerinden dışarıya çıkan komşularının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ
Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan 1'i çocuk 5 kişiyi düştükleri yerden çıkarttı. Ambulanslara bindirilen yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. 3 katlı binanın diğer iki katı da çökme riskine karşı boşaltılırken belediye ekipleri binayı mühürledi.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"
Olayı duyarak yardıma koşan Edip Baran, "Biz yatıyorduk. Biranda bir ses geldi. Çıktık baktık. Binanın tablası çocuklarla birlikte olduğu gibi 5 kişi yaşıyorlardı. Olduğu gibi çöktüler aşağıya. Mahalleli yardımıyla çıkarttık. Ambulansla hastaneye gönderdik. Çöken binada 5 kişi yaşıyordu. Aldığımız bilgiye göre durumları iyi" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Ek görüntü//
-Çökmenin yaşandığı binanın gündüz görüntüleri
-Röportaj
-Detaylar
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Geçilen görüntü//
-Olay yerinden detaylar
-Çöken binanın zemin kattından detaylar
-Edip Baran isimli vatandaşla roportaj
-Vatandaşlardan ve polisten detaylar
-Binanın mühürlenmesi
-Genel ve detaylar

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