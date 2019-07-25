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Fatih'te 300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

FATİH'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü. Soygun saat 14.30 sıralarında Vezneciler'de meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, Kemal Paşa Fehmi Bey İş hanında bulunan Libyalılara ait kargo çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip 300 bin doları aldı. Çevredekiler ve firma çalışanları soyguncuların peşine takıldı. Bir soyguncu, Şehzadebaşı Parkı girişinde yakalandı. Firma çalışanları yere yatırdıkları soyguncuyu darp ederek paranın yerini öğrenmeye çalıştı. Dövülen soyguncuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin güvenlik görevlileri kurtardı. Yerde yaralı yatan soyguncu kelepçe takılarak İBB binasına getirildi. Soyguncu daha sonra polise teslim edildi. Polis parayla kaçan 4 soyguncuyu arıyor.

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