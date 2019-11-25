HABER

Fatih’te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Fatih’te bazı iş yerlerine düzenlenen operasyonda 300 kilonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Fatih’te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Fatih’te bazı iş yerlerine düzenlenen operasyonda 300 kilonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bu kaçak tütünlerle bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerini denetleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinin deposunda illegal tütün ticareti yapıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında söz konusu iş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla getirilen farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yerlerini işleten yabancı uyruklu Madhad J. (42), Mahmud A. (37) ve Hasan A. (44) gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fatih’te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
Siirt’te teröristlere yardım eden 1 kişi tutuklandıSiirt’te teröristlere yardım eden 1 kişi tutuklandı
Maraş'ın işgaline karşı ilk kurşunu atan kahraman: Sütçü İmamMaraş'ın işgaline karşı ilk kurşunu atan kahraman: Sütçü İmam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

Deniz Zeyrek Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.