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Fatih’te 4 kardeşin öldüğü feci olayı mahalle sakinleri anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Fatih’te 2’si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu ev polis ekiplerince mühürlendi.

Fatih’te 2’si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu ev polis ekiplerince mühürlendi. Mahalle sakinleri yaşanan feci olayın detaylarını anlattı.
Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde dün akşam saatlerinde bir evde meydana gelmişti. Ev sakinlerine ulaşamayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısında ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın’ notuyla karşılaşmıştı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte eve giren polis ekipleri Cüneyt Y. (48), Oya Y. (54), Yaşar Y. (57) ve Kamuran Y. (60) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulmuştu. Mahalle sakinleri yaşananları anlattı.
Kardeşlerin parasızlıktan intihar ettiklerini söyleyen mahalle esnafı Yusuf Deniz, "Benim 15 yıldır komşum. 4 kişi yaşıyorlardı. Bir ablaları müzik öğretmeniydi Mimar Sinan’da maaşına haciz koymuşlardı. Bana para verecekti verememişti. Pazartesi ve Salı günü göremeyince 155’i aradık. Polis geldi, kapıyı kırarak içeri girdi. Ölmüş, zehirlenmiş. Kendi kendilerini zehirlemişler internetten siyanür almışlar. Çok güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?" dedi.
Evin ekipler tarafından mühürlendiği görüldü.

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