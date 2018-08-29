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FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 02:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Fatih'te Yedikule Mahallesi Eğridut Sokakta  4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Fatih'te Yedikule Mahallesi Eğridut Sokakta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddiaya göre binanın elektrik tesisatının eski olması nedeniyle elektrik saatlerinin bulunduğu pano bir anda alev aldı.
Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı bir anda duman sardı. Bodrum katta oturanlar komşuların yardımıyla kırılan pencerelerden çıkarıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Binanın 4. katında oturan Eren Y. çıkan gürültü üzerine evin kapısını açınca duman dairenin içine doldu. Panikle 4. pencereye çıkan Eren Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen Eren Y. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından kesinleşecek.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-4. Katta oturan vatandaşın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması
-Bornozuyla dışarı çıkan kadın
-Vatandaşların çalışmaları izlemesi
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

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