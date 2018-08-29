HABER

Fatih'te 4 katlı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 03:27 | Son Güncelleme

FATİH'te Yedikule Mahallesi Eğridut Sokakta  4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Fatih'te 4 katlı binada yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul,(DHA) FATİH'te Yedikule Mahallesi Eğridut Sokakta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddiaya göre binanın elektrik tesisatının eski olması nedeniyle elektrik saatlerinin bulunduğu pano bir anda alev aldı.
Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı bir anda duman sardı. Bodrum katta oturanlar komşuların yardımıyla kırılan pencerelerden çıkarıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Binanın 4. katında oturan Eren Y. çıkan gürültü üzerine evin kapısını açınca duman dairenin içine doldu. Panikle 4. pencereye çıkan Eren Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen Eren Y. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından kesinleşecek.

(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te 4 katlı binada yangınFatih'te 4 katlı binada yangınFatih'te 4 katlı binada yangın

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Bolu'da kamyonun yolcu otobüsüne çapmasıBolu'da kamyonun yolcu otobüsüne çapması
Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacakGençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi

Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!

Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

Küçükçekmece'de yola sülfirik asit dökülmesiyle ilgili 1 milyon lirayı aşkın ceza

Küçükçekmece'de yola sülfirik asit dökülmesiyle ilgili 1 milyon lirayı aşkın ceza

Kızını aracının arkasına bağlayarak seyir etmişti! Başsavcılık'tan açıklama geldi

Kızını aracının arkasına bağlayarak seyir etmişti! Başsavcılık'tan açıklama geldi

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.