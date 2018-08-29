Fatih'te 4 katlı binada yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul,(DHA) FATİH'te Yedikule Mahallesi Eğridut Sokakta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddiaya göre binanın elektrik tesisatının eski olması nedeniyle elektrik saatlerinin bulunduğu pano bir anda alev aldı.
Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı bir anda duman sardı. Bodrum katta oturanlar komşuların yardımıyla kırılan pencerelerden çıkarıldı.
DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Binanın 4. katında oturan Eren Y. çıkan gürültü üzerine evin kapısını açınca duman dairenin içine doldu. Panikle 4. pencereye çıkan Eren Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen Eren Y. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından kesinleşecek.
(FOTOĞRAFLI)
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