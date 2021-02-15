HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih’te 4 katlı metruk bina ikinci kez yandı

Fatih’te 4 katlı metruk bina ikinci kez yandı

15.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te metruk bir binada ikinci kez yangın meydana geldi.

Fatih’te metruk bir binada ikinci kez yangın meydana geldi. Mahalle sakinleri yangının ısınmak için giren madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Olay, Aksaray Alboyacılar Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangına müdahale eden itfaiye, kısa sürede kontrol altına aldı. Daha önceden de yandığı öğrenilen binada ağır hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri ise karlı havada ısınmak için binaya girenlerin yangını çıkarmış olabileceğini iddia etti.

Dumanları gördüğünü söyleyen bir vatandaş, “İtfaiyenin siren sesleri duyuldu. Geldiler. Hızlıca müdahale ettiler. İlk anlarda yoğundu. Havaya ateş parçaları da çıktı. Şu anda kontrol altına aldı. Burası tarihi bir bina. Yıkılma tehlikesi var gibi. Dün yoğun bir kar vardı. İçeride madde bağımlıları yakmış olabilir” dedi.
2 seferdir aynı binanın yandığını söyleyen mahalle sakini, “Isınmak için mi oraya girdiler, bilmiyorum. Resmen yaktılar orayı. Yazık. Günah. Tarihi bina burası. 3-5 kişi yatıp kalkıyorlar. Sonra ateş yakıyorlar. Ondan sonra da yaktılar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durduBeylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durdu
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

TÜİK Başkanı görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

400 bekçi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı! 400 bekçi alımı sınav sonuçları sorgulama

400 bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Türkiye'ye getirildi

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Son Dakika: Pınar Gültekin davasında flaş tahliye

Son Dakika: Pınar Gültekin davasında flaş tahliye

Son Dakika: Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durdu

Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durdu

Yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli

Kahreden olay! 2 çocuk babası kendini asarak intihar etti

Korkunç olay! Haber alamayınca içeri giren yakınları buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.