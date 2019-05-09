Fatih’te 5 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi

Fatih Belediyesi tarafından Şehremini Büyük Saray Meydanı’nda düzenlenen iftarda programında 5 bin vatandaş bir araya geldi.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi ve daha samimi olması için her akşam farklı bir mahallede iftar sofrası kuran Fatih Belediyesi, bu kez Şehremini’de Büyük Saray Meydanı’nın da 5 bin kişilik iftar verdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da iftara katılarak vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı. İftar öncesi alana gelen Başkan Turan, masaları tek tek dolaşarak, vatandaşlarla sohbet edip onların isteklerini dinledi. Çocuklarıyla birlikte iftar yemeğine katılan Fatihliler belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Milletimizin kardeşliğini, sevgisini büyütecek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız”

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “İstanbul’da doğmuş büyümüş bir kardeşinizim ama seçim çalışmalarında da şunu söylemiştim. Fatih’te görev yapmayı bir şeref olarak kabul ettiğimi söylemiştim. Rabbimiz lütfetti, milletimiz teveccüh etti. Fatih’imize inşallah 1 aydır hizmet etmeye başladık, Ramazanla başladık. Çok güzel bir duygu. Bunu beraberce Fatih’in sokaklarında beraberce yaşıyoruz. Memleketimiz önemli bir süreçten geçiyor. İnsanlar coğrafyamızda neredeyse yeni kavim göçleri yaşanıyor. Bir noktadan bir noktaya insanlar 8-10 yılda çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Hamdolsun ülkemiz, İstanbul’umuz, ilçemiz bu çalkantılı dönem de bir huzur mekanı olarak şu anda burada yaşıyoruz. Bir sonra ki görev yapacağım 5 yılda da milletimizin kardeşliğini ve sevgisini büyütecek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız ” dedi.