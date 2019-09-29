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Fatih’te 5 katlı binada yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Fatih’te 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Fatih’te 5 katlı binada yangın paniği

Fatih’te 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sararken, itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan 15 kişiyi merdivenle kurtardı.
Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak’ta saat 08.30 sıralarında 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı dumanlar sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir taraftan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Merdiven aracıyla üst katlara çıkan bir itfaiye eri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kişiyi tahliye etti. Sağlık ekipleri ise, yangın esnasında dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

“İtfaiye ekipleri herkesi tahliye etti”
Kendisini itfaiye ekiplerinin kurtardığını söyleyen Özlem Bengüpalat, “İlk önce ne olduğunu fark etmedik. İnmek için kapıları açtık ama her taraf duman içerisindeydi. Patlamalar meydana geldi. Sağ olsun itfaiye ekipleri herkesi tahliye etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Beni de itfaiye tahliye etti. Onlarla beraber çıktık” dedi.
Polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

Fatih’te 5 katlı binada yangın paniği

Fatih’te 5 katlı binada yangın paniği

Fatih’te 5 katlı binada yangın paniği

Fatih’te 5 katlı binada yangın paniği

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