HABER
  4. Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı

Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:54 | Son Güncelleme

FATİH'te 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutup çekmesiyle son anda kurtuldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi çalıştığı iş yerinden telefonla konuşmak için dışarıya çıktı. Kaldırımda durduğu sırada 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Kaldırımda duran Mohamed Jnede, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutarak çekmesiyle taş parçasının üzerine gelmesinden son anda kurtuldu.

"BİR SANİYE FARKLA KURTULDUM"
O anları anlatan Mohamed Jnede, "Telefonla konuşurken bu tarafa geldim. Patronum beni çekmeseydi parça tam benim üstüme gelecekti. Bir saniye farkla kurtuldum üstüme gelecekti. Çok büyük bir parçaydı 1 santimle kurtuldum yoksa üstüme gelecekti ama Elhamdülillah hiçbir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey oldu mu bilmiyorum, sadece bugün gördüm." diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Doç. Dr. Ömer Kul: “Doğu Türkistan ikinci Endülüs yolunda”Doç. Dr. Ömer Kul: “Doğu Türkistan ikinci Endülüs yolunda”
Oğlunu lösemiden kaybeden anne, Eskişehirli Buğra’ya destek çıktıOğlunu lösemiden kaybeden anne, Eskişehirli Buğra’ya destek çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Sevgilisinin kocasını öldürdü, sözleri akıllara durgunluk verdi

Sevgilisinin kocasını öldürdü, sözleri akıllara durgunluk verdi

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

G.Saray'ın eski yıldızı dudak dudağa

G.Saray'ın eski yıldızı dudak dudağa

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü

Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü

Annesi eve dönünce hayatının şokunu yaşadı! Acı haber

Annesi eve dönünce hayatının şokunu yaşadı! Acı haber

Rabia Naz dosyasını araştıran amir: Kızımızın vücudunda darbe belirtisi yok

Rabia Naz olayında yeni gelişme: Darbe belirtisi yok

LPG'li Araç Bakım ve Muayene

LPG'li Araç Bakım ve Muayene

Antalya'da 18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi karı-koca yakalandı

18 ayrı suçtan aranıyorlardı! Suç makinesi karı-koca yakalandı

Tekirdağ'da 8 ayrı adrese uyuşturucu baskını! Çok sayıda gözaltı var

8 ayrı adrese eş zamanlı baskın! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.