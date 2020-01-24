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Fatih'te 6 katlı binanın 4. katında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

FATİH'te 6 katlı binanın 4.katında yangın çıktı.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te 6 katlı binanın 4.katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 17.30 Vatan Caddesi, Havlucu Sokakta bulunan 6 katlı bir binanın 4.katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının sebebinin ilk belirlemelere göre evde açık bırakılan elektrikli ısıtıcı olduğu tespit edilirken, evde Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenildi. Çıkan yangından dolayı 4. ve 5.kattaki dairelerin büyük bir bölümü zarar gördü.
Mahalle sakinleri ise binada doğalgaz bulunmadığını ve binada yaşayanların elektrikli sobalarla ısındığını iddia etti. Bazı mahalle sakinleri ise yangın çıkan daire de 15'e yakın Suriyelinin yaşadığını söyledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

(FOTOĞRAF)

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