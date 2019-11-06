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Fatih'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 19:45 | Son Güncelleme

FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Fatih'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.
Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 18.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)

Fatih'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)

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