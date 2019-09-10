HABER

Fatih’te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Fatih’te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Fatih’te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızların bir eve pencere korkuluklarından tırmanarak girme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih ve çevresinde artan hırsızlık olayları ile ilgili harekete geçen polis ekipleri, 26 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında girdikleri 7 ayrı evde hırsızlık yapan Şükrü T.(30) ve Salim M.(25) adlı 2 şüpheli ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şükrü T. ve Salim M.’nin kimliğini tespit etti.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos tarihinde her iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şükrü T. serbest bırakılırken, Salim M. adlı kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüphelilerin evlere pencere korkuluklara tırmanarak girdikleri anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Hatay’da buğday yüklü gemide yangın paniğiHatay’da buğday yüklü gemide yangın paniği
Dikili açıklarında lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandıDikili açıklarında lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.