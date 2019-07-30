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Fatih'te 7 kişiyle tartışan Özbek genç bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

FATİH'te 7 kişiyle tartışan Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev (24) tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Fatih'te 7 kişiyle tartışan Özbek genç bıçaklanarak öldürüldü

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-FATİH'te 7 kişiyle tartışan Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev (24) tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ziyoev bir gün sonra hayatını kaybederken, şüpheli 7 kişi gözaltına alındı.
Olay geçen pazar günü Yenikapı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev arkadaşıyla Yenikapı Sahili'nde otururken yine sahilde olan 7 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 7 kişiden biri bıçakla Ziyoev'e saldırdı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ziyoev ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Ziyoev hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ziyoev bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 5'i yaşları küçük olduğu için Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Öte yandan şüphelilerin Ziyoev'i bıçakladıktan sonra kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıyor. Şüphelilerden biri elindeki bıçağı denize atıyor.
(FOTOĞRAF)

Fatih'te 7 kişiyle tartışan Özbek genç bıçaklanarak öldürüldüFatih'te 7 kişiyle tartışan Özbek genç bıçaklanarak öldürüldü

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