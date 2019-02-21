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Fatih’te Afgan uyruklu genç denizde boğularak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Fatih’te sahilde yürüyen Afgan uyruklu bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Fatih’te sahilde yürüyen Afgan uyruklu bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Denizden çıkartılan genç sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay akşam saat 17.30 sıralarında Yedikule sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu 25 yaşlarında bir genç, deniz kenarındaki kayalıkların üzerinde gezerken, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Suda bir süre çırpınan Afgan uyruklu genç, bir süre sonra denizde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından genç sahile çıkarıldı.

Sağlık ekipleri hayata döndürmeye çalıştı
Denizden çıkartılan genç hazırda bekleyen ambulansa sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulans içerisine alarak uzun süre kalp masajı yaptıkları genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Afgan gencin cesedi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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