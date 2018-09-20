Fatih'te ahşap binada yangın-1

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)

FATİH'TE 3 katlı ahşap binada depo olarak kullanılan çatı katı alev alev yandı.

Yangın saat 09.30 sıralarında Küçükpazar mektep sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Ahşap ürün deposu olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında çatı katı ve çatı tamamen yandı.

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