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FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Fatih'te 3 katlı ahşap binanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Fatih'te 3 katlı ahşap binanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yangın saat 09:30 sıralarında Küçükpazar Mahallesi Mektep Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. El yapımı ahşap ürün deposu olarak kullanılan çatı katındaki yangın bir anda büyüyerek alev alev yanmaya başladı. Bir süre sonra gelen Fatih ve Beyoğlu grubuna bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yada yaralanma yaşanmazken çatı katı ve çatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Alevli yanan çatı
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Yangına giden Beyoğlu itfaiye araçları
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Yangının olduğu sokakta toplanan vatandaşlar
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-Yangına müdahale sonrası yorgun düşen itfaiyeciler
-Vatandaş ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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