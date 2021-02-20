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  4. Fatih’te alkollü sürücü kazaya davetiye çıkardı

Fatih’te alkollü sürücü kazaya davetiye çıkardı

20.02.2021 03:59 | Son Güncelleme:
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Fatih’te alkollü şekilde trafiğe çıkan sürücü kaza yaptı.

Fatih’te alkollü şekilde trafiğe çıkan sürücü kaza yaptı. Kaza sonrası yol üzerinde yan yatan araç içerisinde sıkışan alkollü sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 03:00 sıralarında Fatih Topkapı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CKL 881 plakalı otomobil ile alkollü şekilde trafiğe çıkan Necdet Girit isimli sürücü tünel içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası yol üzerinde yan yatan araç içerisinde sıkışan alkollü sürücü otomobilden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkartırken alkollü sürücü hastaneye gitmemek için sağlık ve polis ekiplerine direndi. Sürücü bir süre sonra hastaneye kaldırılmaya ikna edilirken kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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