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  4. Fatih’te apartman dairesinde yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

Fatih’te apartman dairesinde yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

20.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih’te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalanlar son anda kurtarıldı.

İstanbul Fatih’te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Yangınla beraber patlamanın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangın, Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın ikinci katında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken 3 kişi içeride mahsur kaldı. Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içeride yaşayan kişileri dışarı çıkardı. Mahsur kalan 3 kişiden 2’si dumandan etkilenirken 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni çalışmaların ardından belli olacak.
“İlk başta camlar patladı”
Yanan binanın yanındaki bir dükkanda çalışan vatandaş, “Bize çıkmamızı söylediler. Çıktığımızda yavaş yavaş yanıyordu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi. İlk başta camlar patladı. 2-3 dakika geçti. Bir patlama daha oldu. Herhalde tüp patladı. Bir anda patlayınca herkes dışarı kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Biz aşağı inerken patlama oldu” dedi.

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