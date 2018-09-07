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Fatih'te asayiş denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

FATİH'in Aksaray semtinde yapılan asayiş denetiminde polis ekipleri şüpheli kişi ve araçları durdurarak didik didik aradı.

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA) FATİH'in Aksaray semtinde yapılan asayiş denetiminde polis ekipleri şüpheli kişi ve araçları durdurarak didik didik aradı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı.

Fatih'in Aksaray semti genelinde bu akşam yapılan asayiş denetiminde polis ekipleri şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurdu. Durdurulan kişilere GBT (Genel Bilgi Toplama) ve üst araması yapan ekipler, araçlarda da detaylı arama yaptı. Asayiş, Motorize Yunus ve Gece Kartalları ekiplerinin katıldığı uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, kontrollerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Saat 22.00'da başlayan uygulamanın 00.00'a kadar süreceği bildirildi.

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