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FATİH'TE ASAYİŞ DENETİMİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:09 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve mahalle bekçileri gece saatlerinde Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi düzenlendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve mahalle bekçileri gece saatlerinde Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi düzenlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis ve Gece Kartalları olarak bilinen Mahalle Bekçileri 22.00 ile 00.00 saatleri arasında Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi düzenledi. İnternet kafelerde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde yoklama kaçağı çıkan bir kişiye işlem yapılırken, aranması olan başka bir kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan denetim sırasında çeşitli nedenlerden dolayı gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Polis ve bekçilerin uygulaması
- İnternet kafelerde yapılan kimlik kontrolü
- Yoklama kaçağı çıkan kişi ile röp
- Gözaltına alınan kişinin emniyete götürülmesi
- Genel ve detaylar

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