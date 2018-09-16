Fatih’te Asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - Fatih'te şüpheli görülen şahıslara yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı'da yapılan uygulamaya, polis ekiplerinin yanı sıra Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri de katıldı.
Uygulamada, sokakların yanı sıra bazı mekanlarda da aramalar yapıldı. Uygulama esnasında, hakkında yakalama kararı olan bazı kişiler gözaltına alındı.
Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.
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