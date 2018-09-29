İSTANBUL (AA) - Fatih'te asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgesinde denetimler yapıldı.
Yunus ekiplerinin de katıldığı uygulamada, iş yerleri denetlendi. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
Uygulamada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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