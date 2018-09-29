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Fatih’te asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Fatih’te asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - Fatih'te asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgesinde denetimler yapıldı.

Yunus ekiplerinin de katıldığı uygulamada, iş yerleri denetlendi. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Uygulamada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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asayiş uygulaması Fatih

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