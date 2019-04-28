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Fatih'te "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Fatih Camisi'nde düzenlenen merasimde, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumanın amaçlandığı kursları başarıyla tamamlayan 16 öğrenciye belgeleri verildi

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okunmanın amaçlandığı eğitimi başarıyla tamamlayan 16 öğrenciye belgeleri verildi.

Fatih Camisi'nde "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi" yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Bayram Kefeli, eğitimini tamamlayan öğrencilerin ümmeti Muhammed'e faydaları olacağını söyledi.

Kefeli, "Aşere Takrib ve Tayyibe" eğitiminin lise seviyesinde bir ilk olduğunu ifade ederek, "Okulumuzda dünyanın her yerinden öğrenci bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından okulumuza gelen öğrencilerimiz aşere, takrib ve tayyibe eğitimi aldılar. Bu eğitim zorlu bir süreç, 4 yıllık bir eğitimin sonucunda buraya gelindi. Hocalarımız, her sabah okulumuza gelerek öğrencilerimize ders verdiler. Bu zorlu 4 yıl sonunda da gençlerimiz elhamdülillah icazeti almaya hak kazandı." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9 farklı ülkeden 16 öğrencinin derslerinin yanında bu eğitimi alıklarını anlatan Kefeli, şunları söyledi:

"Japonya, Endonezya, Malezya, Afrika ülkeleri, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri'nden öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler bir çatı altında aynı okulda, yemekhanede, yatakhanede beraberce yaşıyorlar ve eğitim görüyorlar. Bu ümmetin birliği adına da inşallah ümmeti Muhammed'e yakın gelecekte çok güzel faydalar sağlayacaktır."

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