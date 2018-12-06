HABER

- Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

FATİH Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan  ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

- Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) FATİH Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Aksaray Tiryaki Hasanpaşa sokakta Afrika kökenli kişilerin işlettiği ayakkabı, çanta imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde saat 10:30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak yan taraftaki bir esnaf, hortumla su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Fatih ve Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. 4 katlı binanın bodrum katında, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında yoğun duman sokağı kapladı. Çevredeki vatandaşlar yoğun dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağıya indirildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Müdahale için yoğun dumanın kapladığı işyerine giren itfaiye ekiplerinin çıkışta da zor anlar yaşadığı görüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) - Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın(Geniş haber) - Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın(Geniş haber) - Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın(Geniş haber) - Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın

PARTNERHerkes oradaydı!Herkes oradaydı!
Otomobilinde bıraktığı 245 bin lirası çalınınca hırsızları kovaladıOtomobilinde bıraktığı 245 bin lirası çalınınca hırsızları kovaladı
İç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktıİç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

İlginizi Çekebilir

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

'Ya cinsel ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme başkanı böyle azarladı: Kahraman polis edasıyla sağa sola bakıp gülme

'Kahraman polis edasıyla sağa sola bakıp gülme'

İnternetten tanıştı, büyük şok yaşadı! Sözlendiği kadın meğer...

İnternetten tanıştı, büyük şok yaşadı! Sözlendiği kadın meğer...

Üniversiteli İlknur'dan 22 gün sonra kötü haber!

Üniversiteli İlknur'dan 22 gün sonra kötü haber!

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Korkudan eve gidemiyor! Sığınma evine yerleşti

Korkudan eve gidemiyor! Sığınma evine yerleşti

72 yıllık cezaevini atölyeye çevirdiler

72 yıllık cezaevini atölyeye çevirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.