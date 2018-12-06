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Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

FATİH Aksaray'da bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı.  Yangın, Aksaray Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Sokak'taki binanın alt katındaki imalathanede saat 10.30 sıralarında çıktı.

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) FATİH Aksaray'da bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın, Aksaray Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Sokak'taki binanın alt katındaki imalathanede saat 10.30 sıralarında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında yoğun duman sokağı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fatih ve Beyoğlu'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında sokağı kaplayan doğun duman çevredilere zor anlar yaşattı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

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