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  4. Fatih'te battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu

Fatih'te battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

FATİH'te henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde ölü olarak bulundu.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde ölü olarak bulundu. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekildeki bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende battaniyeye sarılı şekilde duran adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

(FOTOĞRAF)

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