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Fatih'te bıçaklı gasp

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 06:04 | Son Güncelleme

Gasbedilmek istenen Cezayir uyruklu bir kişi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) – Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi, kendisini gasbetmek isteyen kişi veya kişilerce bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi, Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkisinde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, Cezayir uyruklu Muhammed İslem B'nin cebindeki 30 avroyu almak istedi. Buna karşı direnen Muhammed İslem B, sağ bacağından bıçakla yaralandı.

Aldığı bıçak darbesinin ardından ticari taksiye binerek hastaneye gitmeye çalışan Muhammed İslem B, Zeytinburnu Davutpaşa Caddesi'nde karşılaştığı polislerden aracı durdurarak yardım istedi.

Durumu ağır olan Muhammed İslem B, polisin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırıldı.

Polis, bıçaklı gasp şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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