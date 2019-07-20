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Fatih’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 22:25 | Son Güncelleme

Fatih’te akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Fatih’te akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen grup daha sonra olay yerinden kaçarken polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi İsmail Vefa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada grup üyeleri bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Çevrede oturan vatandaşların büyük korku yaşadığı kavga sırasında ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan bıçaklı kavga esnasında 3 Afganistan uyruklu vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayatını kaybettiği ve diğer iki yaralanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

5 şüpheli gözaltına alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, olaylar ile ilgili olabilecekleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen 5 kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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