Fatih'te bıçaklı yaralama

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kişi, gasp amacıyla önünü kesen şüpheli tarafından bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre, Avrasya Tüneli Asya'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde, ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu bir kişinin önü kimliği belirsiz zanlı tarafından kesildi.
Şüpheli, istediği parayı vermeyen Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Bıçaklanan kişinin durumunun iyi olduğu, polisin olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattığı kaydedildi.
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