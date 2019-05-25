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Fatih’te bir araç tarafından sıkıştırılan kadın motosikletli, yere düşerek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Fatih’te motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü bir araç tarafından sıkıştırılınca dengesini kaybederek yola savruldu.

Fatih’te motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü bir araç tarafından sıkıştırılınca dengesini kaybederek yola savruldu. Yaralı kadın olay yerine gelen yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Olay, 15 Mayıs Çarşamba günü Fatih’te meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü başka bir araç tarafından sıkıştırılınca ona çarpmamak için ani bir fren yaptı. Dengesini kaybeden kadın sürücü bir anda yola savruldu ve yere düşerek ayağından yaralandı. Kazaya sebebiyet veren araç ise ardına bile bakmadan yoluna devam etti. Yerde acı içerisinde kıvranan kadını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 ve polis ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından ciddi bir şeyi olmadığı belirlenen kadın sürücü olay yerine gelen yakınları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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