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Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçreli gazeteci yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:23 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te bir aracın çarptığı İsviçre uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss (55) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs günü Çemberlitaş'ta, kadın sürücünün kullandığı araç, İsviçreli gazeteci Kernweiss'a çarptı. Yaralanan Kernweiss, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kernweiss’in başvurusu üzerine konuyla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Gazeteci Kernweiss’e çarpan sürücü polis merkezine başvurdu. İfadesi alınan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih İsviçre uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss

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