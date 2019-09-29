Fatih’te bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih\u2019te bir binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle binay\u0131 duman kaplarken, \u00fcst katlarda mahsur kalan vatanda\u015flar, itfaiye ekiplerince kurtar\u0131ld\u0131.PARTNER18 ya\u015f\u0131nda Instagram'dan servet kazand\u0131Otomobil, park halindeki kamyona \u00e7arpt\u0131: 1 yaral\u0131Erzincan\u2019da i\u015f yerine parke ta\u015f\u0131yla sald\u0131r\u0131 an\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131
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