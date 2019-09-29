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Fatih’te bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Fatih’te bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Fatih’te bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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