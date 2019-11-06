Fatih’te bir evde 2’si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu

Fatih’te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 2’si kadın 4 kardeşin cesedini buldu. Evdeki yoğun koku ve kapıdaki ‘dikkat siyanür var, polisi arayın’ notuyla karşılaşan ekipler tedbir amaçlı AFAD KBRN ekiplerinden yardım isterken, polislerin evdeki incelemeleri sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısında ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın’ notuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekiplerinin gelmesiyle birlikte ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Maskeyle eve giren ekipler içeride Cüneyt Y. (48), Oya Y. (54), Yaşar Y. (57), Kamuran Y. (60) isimli kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler üzerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.



