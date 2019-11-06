HABER

Fatih’te bir evde 2’si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Fatih’te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 2’si kadın 4 kardeşin cesedini buldu.

Fatih’te bir evde 2’si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu

Fatih’te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 2’si kadın 4 kardeşin cesedini buldu. Evdeki yoğun koku ve kapıdaki ‘dikkat siyanür var, polisi arayın’ notuyla karşılaşan ekipler tedbir amaçlı AFAD KBRN ekiplerinden yardım isterken, polislerin evdeki incelemeleri sürüyor.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısında ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın’ notuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekiplerinin gelmesiyle birlikte ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Maskeyle eve giren ekipler içeride Cüneyt Y. (48), Oya Y. (54), Yaşar Y. (57), Kamuran Y. (60) isimli kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler üzerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Fatih’te bir evde 2’si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Merkez Bankası: Son faiz indirimi enflasyonla mücadeleyi nasıl etkileyecek?Merkez Bankası: Son faiz indirimi enflasyonla mücadeleyi nasıl etkileyecek?
Boğaziçi Başkanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Boğaziçi Yasası'nda değişiklik öngören taslağı hakkında neler biliniyor?Boğaziçi Başkanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Boğaziçi Yasası'nda değişiklik öngören taslağı hakkında neler biliniyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama!

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.