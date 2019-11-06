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Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 00:56 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA ) FATİH'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu.

Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu (1)

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA ) FATİH'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu. Olay Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri evde ilk incelemede C.Y., Y.Y., K.Y. ve O.Y. adlarında ikisi erkek ikisi kadın 4 ceset bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu (1)

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