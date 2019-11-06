HABER

Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 01:44 | Son Güncelleme

FATİH'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.  Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) FATİH'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.
Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

İÇERİ GİREN EKİPLER 4 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI
Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Y., 54 yaşındaki Oya Y., 60 yaşındaki Kamuran Y. ve 56 yaşındaki Yaşar Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ
Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekiplerin incelemesi devam ediyor.

"KAPIYA NOT BIRAKILMIŞ"
Olay yerinde yaşananları anlatan görgü tanığı, "Olay birinci katta meydana geliyor. 4 kişi evde ölü bulunuyor. Akrabaları ulaşamayınca polisi arıyorlar. Polis geliyor bakıyorlar hepsi ölmüş. Kapıda da siyanür var girmeyin yazmışlar" dedi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ
Kapıda her hangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin kimyasal bir ilaçla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedenleri yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

(FOTOĞRAFLI)

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangınBursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın
Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Trump, Twitter'dan AFP'nin haberini paylaştı: Çok iyi bir başlangıç

Trump, Twitter'dan AFP'nin haberini paylaştı: Çok iyi bir başlangıç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Caddeye bırakılan valiz paniğe neden oldu

Caddeye bırakılan valiz paniğe neden oldu

Trump'tan Meksika'da 9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama

9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.