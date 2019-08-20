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Fatih’te bir gece kulübünde işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Fatih’te bir gece kulübünde ortalık karıştı.

Fatih’te bir gece kulübünde ortalık karıştı. 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olayın şüpheleri gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken, olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Fatih Aksaray’da bulunan bir gece kulübünde, 16 Haziran saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişi gece kulübüne geldi ve bir süre sonra mekan sahipleriyle aralarında çıkan tartışma üzerine şüphelilerden biri elindeki silahla etrafa ateş etmeye başladı. Daha sonra diğer şüpheliler de otomobillerinde bulunan pompalı tüfeği alarak panikle kaçmaya çalışan kişilerin üzerine ateş saçtı. İlk anda ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlar gece kulübü çalışanı Recep Ö. (29)’ye isabet etti. Mekan sahibi Sinan Y. (37), mekan sahibinin oğlu Volkan Y. (20) ve Ercan D. (29) de kurşunlara hedef oldu. Recep Ö. ilk anda ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybederken, Sinan Y., Volkan Y. ve Ercan D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği mekanda ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ele başı olduğu tespit edilen Tahir K. (35), Tekirdağ’da yakalanarak gözaltına alındı. Tahir K.’nin yakalanmasının ardından polis, diğer şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. 16 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Zafer M. (19), Yusuf M. (24), Oğuzhan A. (25), Yunus T. (20), Samet Y. (19) ve Ramazan D. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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