Fatih’te bir kişi ’beni öldürecekler’ diyerek kendini markete kitledi

Fatih’te elinde cam parçası bulunan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, ’beni öldürecekler’ diyerek önce lokantaya girdi, sonra da bir markete kendini kitledi. Özel harekat ekipleri tarafından dışarı çıkarılan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, iddiaya göre, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya girdi. Lokanta çalışanları tarafında yarım saat sonra güçlükle çıkarılan şahıs daha sonra ‘beni öldürecekler’ diyerek yandaki bir markete girerek kendini tuvalete kitledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra polis ekipleri şahsa biber gazıyla müdahale etti. Daha sonrasında özel harekat ekipleri tuvaletin kapısını kırarak şahsı ekip aracına götürdü. Polis ekiplerine zorluk çıkartan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahıs Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezine sevk edildi.