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Fatih'te bir kişi minibüste ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

Fatih'te bir kişi minibüste ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kişi, park halindeki servis minibüsünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 34 HM 0170 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Nevzat Çakır'dan (58) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Nevzat Çakır'ın aracını Yenikapı'daki etkinlik alanında park halinde buldu. Çakır'ı, araç içerisinde hareketsiz halde gören polis, minibüsün camını kırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Servis minibüsünde yapılan aramada, vanası açık halde piknik tüpü bulundu. Tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Çakır'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Fatih piknik tüpü Servis minibüsünün içinde ölü bulundu

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