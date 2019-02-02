Fatih'te bir kişi minibüste ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kişi, park halindeki servis minibüsünde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 34 HM 0170 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Nevzat Çakır'dan (58) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, Nevzat Çakır'ın aracını Yenikapı'daki etkinlik alanında park halinde buldu. Çakır'ı, araç içerisinde hareketsiz halde gören polis, minibüsün camını kırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Servis minibüsünde yapılan aramada, vanası açık halde piknik tüpü bulundu. Tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Çakır'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!
İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Salgın hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi
Facianın görüntüleri ortaya çıktı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum