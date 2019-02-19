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FATİH'TE BİR MAĞAZADAN MONT VE TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

Fatih'te bir mağazadan mont ve cep telefonu çaldıkları için aranan hırsızlar tesadüfen "Gece Kartalları" tarafından yakalandı.

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te bir mağazadan mont ve cep telefonu çaldıkları için aranan hırsızlar tesadüfen "Gece Kartalları" tarafından yakalandı. "Gece Kartalları"nın şüphelenerek yolda durdurduğu iki kişinin üzerinden uyuşturucu madde de çıkınca, şüpheliler ekiplere rüşvet teklifinde bulundu. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Fatih'te bir giyim mağazasına gelen iki kişi 1 cep telefonu ve 1 adet mont çalarak buradan uzaklaştı. İşyeri sahibinin polise haber vermesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis güvenlik kameralarına da yakalanan hırsızları aramaya başladı.

ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKINCA 'GECE KARTALLARI'NA RÜŞVET TEKLİFİNDE BULUNDULAR
12 Şubat'ta Aksaray'da mahalle bekçileri tarafından şüpheli görülen 2 kişi durdurularak üst aramaları yapıldı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır halde 15 adet "line" olarak adlandırılan uyuşturucu madde çıktı. Yakalanan C.S ve E.Ö, işlemleri için Polis Merkezi'ne götürüldüğü sırada serbest kalmaları karşılığında ekiplere 4 Bin 590 TL rüşvet teklifinde bulundu. Polis merkezine getirilen şüphelilerin daha önce mont ve cep telefonunu çalarken güvenlik kameraları tarafından çekilen şüpheliler olduğu ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından C.S ve E.Ö sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan işyerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki şüpheli işyerine gelerek hırsızlık olayını gerçekleştiriyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-İş yerine gelen iki şüpheli
-Şüphelilerin iş yerinden çıkmaları

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