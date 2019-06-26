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Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 07:30 | Son Güncelleme

Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde Tacikistan uyruklu bir kadın, ayaklarından bağlı kafasına siyah poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde Tacikistan uyruklu bir kadın, ayaklarından bağlı kafasına siyah poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından kadının boğazına siyah poşet geçirilip, başörtüsü ile boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 04.20 sularında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Teyyareci Orhan sokaktaki 6 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre ismi henüz belirlenemeyen 34 yaşındaki kadının arkadaşları eve geldi. Bu sırada kapının kırık olduğunu gören arkadaşları, şüphelenerek içeri girdi. Evin içine giren kadının arkadaşları, arkadaşlarının ayakları bağlı ve başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi
Bunu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede, 34 yaşındaki kadının ayaklarının bir bezle bağlı olduğu, kollarında ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu tespit ederken, boğazına geçirilen siyah poşet ve başörtüsü ile boğarak öldürüldüğünü belirledi.
Cinayetin, kim ya da kimler tarafından niçin işlendiği henüz belirlenemezken, polis sokaktaki diğer binalara ait güvenlik kamerası araştırması yaparak, çalışma başlattı.
Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü

Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü
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