Fatih'te boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA) - FATİH Yenikapı sahilindeki kayalıklarda boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre saat 08.00 sıralarında Yenikapı sahil kayalıklarında balıkçılar bir erkek cesedi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Ekipler, yaptığı inceleme sonucunda cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu, boğazının kesildiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet olması ihtimali üzerine çalışma başlattı.
(FOTOGRAF)
Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...
Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum