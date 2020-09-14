HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada

Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te Molla Şeref Cami’nden çıkan bir kişi aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

İstanbul Fatih’te Molla Şeref Cami’nden çıkan bir kişi aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 12 Eylül günü Molla Gürani Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen kişi Molla Şeref Cami’sinde namaz kıldıktan sonra aracına doğru ilerledi. Aracına binmek üzereyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi arkadaşları tarafından kendi aracıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Silahlı saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Silahlı saldırı kamerada
Yaşanan silahlı saldırı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişi aracına bindiği sırada saldırgan koşarak geldiği görülüyor. Silahla ateş eden saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Bacağından yaralanan kişi ise aracıyla hastaneye götürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Burada isteselerde sosyal mesafeyi aşmaları zor çünkü...Burada isteselerde sosyal mesafeyi aşmaları zor çünkü...
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
Diğer Haberler
Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy
Burada isteselerde sosyal mesafeyi aşmaları zor çünkü...
Dünya’nın en derin 4’üncü mağarası Ilgarini’de insan kemikleri bulundu
Burası dünyada 4'üncü... İnsan kemikleri bulundu
Fahrettin Altun: Gereken cevap en sert şekilde verilecektir
'Gereken cevap en sert şekilde verilecektir'
Yargıtay’dan ilginç hakaret kararı! 'Artistlik yapma' dedi...
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu söylemek 'hakaret' suçu sayılacak
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı! Hızla gelip çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.