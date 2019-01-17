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FATİH'TE CAN PAZARI KAMERADA: PENCEREYE ÇIKANLAR İP VE MERDİVENLE KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

  Fatih'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ /İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Pencereye çıkan 2 Suriyeli, evredekiler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Can pazarı çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda salı günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle evde yaşayan Suriyeli 2 kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkan Suriyeliler kurtarılmayı bekledi. Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada camlarda bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. İşçiler pencereden atlamak üzereyken, 2. kata kadar uzayan merdiven ve ip yardımıyla Suriyeli işçiler, esnaf tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarılanlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Görüntü dökümü:
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-Penceredeki Suriyeliler
-Merdiven uzatılması
-İp atılması
-Suriyelilerin merdivenden inmesi
-Vatandaşların görüntüsü
-Genel ve detaylar

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