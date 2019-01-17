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- Fatih'te can pazarı... Pencereye çıkanlar ip ve merdivenle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

  FATİH'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

- Fatih'te can pazarı... Pencereye çıkanlar ip ve merdivenle kurtarıldı

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ /İSTANBUL, (DHA) FATİH'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Pencereye çıkan 2 Suriyeli, evredekiler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Can pazarı çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda salı günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle evde yaşayan Suriyeli 2 kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkan Suriyeliler kurtarılmayı bekledi. Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada camlarda bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. İşçiler pencereden atlamak üzereyken, 2. kata kadar uzayan merdiven ve ip yardımıyla Suriyeli işçiler, esnaf tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarılanlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

"DUMANDAN BOĞULMAK VE DÜŞMEK ÜZERELERDİ"
Mahsur kalan 2 kişiye merdivenle müdahale eden esnaf Kadir Uçar, "Çocuklar camdan çıktı. Düşmek üzereydi. Bizde reklam işiyle uğraştığımızdan dolayı merdivenimiz var. Bu merdiveni alıp bir an önce koştuk ve insanları kurtardık. Şükürler olsun yani. Allah'ımız bu işe nasip etti ve kurtardık. İtfaiye gelmeden biz bu insanları biz bu insanları indirebildik, şükürler olsun. Dumandan boğulmak ve düşmek üzerelerdi. Şükürler olsun hemen gidip alabildik onları" dedi.

"YANAN KİŞİNİN CAN OLDUĞUNU HİSSEDİNCE HEMEN MÜDAHALE ETTİK"
Mahalle sakini Nuri Kırbaş, "Öncelikle küçük bir yangın olarak gözüktü. Esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sonradan yangın büyüyünce, müdahale yetersiz kalınca itfaiye arandı. Sonra itfaiye gelinceye kadar ki süreçte esnaf kendi merdivenleriyle, ipiyle kendi canıyla mücadele ettiler. Esnaf olarak sonuçta yanacak olan kişiler candı. Yabancı olması yada yerli olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Yanan kişinin can olduğunu hissedince biz hemen müdahalede bulunduk. Kimisi merdivenle, kimisi iplerle müdahalede bulununca elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fatih'te can pazarı... Pencereye çıkanlar ip ve merdivenle kurtarıldı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fatih'te can pazarı... Pencereye çıkanlar ip ve merdivenle kurtarıldı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fatih'te can pazarı... Pencereye çıkanlar ip ve merdivenle kurtarıldı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fatih'te can pazarı... Pencereye çıkanlar ip ve merdivenle kurtarıldı

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