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Fatih'te çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 21:01 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlerin çatıyı kapladığını görenler itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bir süre de çatıda soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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6 katlı bina Fatih iftaiye yangın

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