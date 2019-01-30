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Fatih’te çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:21 | Son Güncelleme

Fatih’te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olay, saat 06.00 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Dökmeciler Hamamı Sokağı’nda işçilerin ikamet ettiği öğrenilen 3 katlı bir iş hanının giriş katında meydana gelmişti.

Fatih’te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, saat 06.00 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Dökmeciler Hamamı Sokağı’nda işçilerin ikamet ettiği öğrenilen 3 katlı bir iş hanının giriş katında meydana gelmişti. Çaydanlık atölyesi olduğu öğrenilen iş yerinde 70’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Yaşar Çakıcı henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonucu dükkan içerisinde feci şekilde can verdi.
Yangının soğutma çalışmalarının ardından Çakıcı’nın cansız bedenine ulaşan itfaiye ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı iş yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde ve çevresinde delil araması gerçekleştirdi. Savcının çalışmalarını tamamlanmasının ardından cenaze aracına konulan Yaşar Çakıcı’nın cesedi incelenmek Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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